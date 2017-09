FISCAL PIDE INVESTIGAR SI GOBIERNO DE MACRI ENCUBRIO LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO Y RECLAMA INFORMES

Tras la presentacion de la denuncia por encubrimiento en el Caso Maldonado el pasado 29 de agosto, por la LADH; el fiscal Federico Delgado abrió hoy una causa penal para investigar la responsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional, quien pidio al jefe de Gabinete Marcos Peña informe de manera “urgente” qué tareas desplegó la Gendarmería en la ruta 40 aquel 1 de agosto en que desapareció el joven.

En un dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que se abra el caso a investigación, Delgado reclamó además que se pidan copias de todo lo actuado en Esquel, y recomendó que el juez federal de esa ciudad Guido Otranto sea apartado de la causa central conciderando que fue el quien ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los hechos y “articuló la intervención de la fuerza de seguridad”.

“Se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal N°1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut. A su vez, el Señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”, sostuvo el dictamen.

Santiago Maldonado, un joven de 28 años , fue visto por última vez el 1 de agosto en el Lof Cushamen, Pcia. De Chubut, tras una protesta en la ruta 40 en Esquel; testigos aseguraron que efectivos de Gendarmería se lo había llevado en una camioneta.

La denuncia que se radicó en Comodoro Py contra el Gobierno incluye también a Peña, al jefe de Gabinete de Seguridad Pablo Nocetti y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

La presentación renueva la acusación por la desaparición forzada de Maldonado y agrega el encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.

Cabe destacar que nuestro organismo denuncio que hubo un pacto de silencio de las autoridades estatales, buscando deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en alianza con los medios masivos de comunicación social.

“Se impone, entonces, impulsar la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación para chequear la verosimilitud de la denuncia. Aunque esa tarea sólo puede limitarse en esta ciudad para el segundo de los hechos; es decir, el encubrimiento”, dijo Delgado.

El fiscal advirtió que para avanzar con la causa “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado” y para ello es necesario reclamar copias del expediente de Esquel y que el Gobierno informe de manera urgente precisiones sobre su accionar en el caso .

Fuente: DyN.

Juz. N°6, Sec. N°12, Cn°12445/17 “Macri, Mauricio; Peña, Marcos; Bullrich, Patricia; Garavano, Germán; Avruj, Claudio y otros s/encubrimiento”

///ñor Juez:

La presente causa se inició en virtud de la presentación llevada a cabo el día 29 de agosto de este año por Graciela Rosenblum y José Schulman en representación de la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre” y por Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti en su carácter de miembros de la asociación civil “Instituto Arturo E. Sampay”.

Su lectura no es sencilla. Pero surge que los nombrados denunciaron dos hechos concretos. En primer lugar, la desaparición forzada de Santiago Maldonado que tuvo lugar el 1 de agosto pasado en la localidad de Esquel, provincia de Chubut. En segundo lugar, y anclados en el paso del tiempo porque no hay resultados sobre el paradero de Santiago Maldonado, postulan la tesis de un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.

a) Según se desprende de la denuncia, la desaparición de Santiago Maldonado sucedió, tal como ya lo adelantamos, el 1 de agosto pasado, cuando participaba en un reclamo en solidaridad con los integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la Ruta 40, en el cual intervino la Gendarmería Nacional, conforme el protocolo y las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y por orden del juez federal de Neuquén, Guido Otranto. Frente a dichas circunstancias y según lo narrado, Santiago Maldonado, junto con otros integrantes de la comunidad Pu Lof, se habría refugiado entre unos arbustos linderos a un río cercano, tras lo cual habría sido aprehendido por personal de Gendarmería Nacional e introducido en una camioneta de dicha fuerza. Desde ese momento, se desconoce su paradero. Aunque este hecho es materia de investigación, se renueva una petición similar.

b) A partir de ese acontecimiento, los denunciantes destacaron la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En efecto, expresan que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. A la par, se destacó que el Gobierno Nacional no ha dado, frente a su requisitoria, una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana ni a la comisión de la ONU sobre Protección de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada que también se ha dirigido al gobierno y ha calificado la situación de Santiago Maldonado como desaparición forzada.

Se impone, entonces, impulsar la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación para chequear la verosimilitud de la denuncia. Aunque esa tarea sólo puede limitarse en esta ciudad para el segundo de los hechos; es decir, el encubrimiento.

En efecto, la investigación por la desaparición y búsqueda de Santiago Maldonado no debe permanecer aquí, debido a la manda del artículo 37 del citado código procesal que establece que debe intervenir el tribunal del lugar donde ocurrieron los hechos. No obstante, consideramos que no puede estar en cabeza del mismo juez que articuló la intervención de la fuerza de seguridad.

Con relación al encubrimiento denunciado, es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional y para ello la primera de las diligencias es compulsar el expediente judicial en que se objetiva la búsqueda. Por eso, se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal N°1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut. A su vez, el Señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado.

Fiscalía Federal N°6, 6 de septiembre de 2017.-

