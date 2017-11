Denunciamos ante el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra, los ataques del gobierno a la autonomía de la Procuración General de la Nación.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017

Al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos (ACNUDH)

8-14 Avenue de la Paix 1211

Ginebra 10, Suiza

Graciela Nora Rosenblum y José Ernesto Schulman, en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organización de derechos humanos fundado en 1937i se presenta ante el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados a fin de requerir su intervención ante la grave situación que afecta la independencia judicial en la República Argentina, en particular debido al ataque contra la autonomía del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través del evidente hostigamiento contra su titular, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó.

Nuestra entidad la Asociación Civil Liga Argentina por lo Derechos del Hombre es una institución constituida el 6 de setiembre del 2006 y registrada ante a Inspección General de Justicia con resolución nro. 152 del 15 de marzo del año 2007.

Nuestra asociación civil es continuadora de la “LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE”, fundada entre otros por los Dres. Mario Bravo, Arturo Frondizi, Carlos Sánchez Viamonte, Rodolfo Araoz Alfaro, dedicada a la defensa, promoción y educación para los Derechos Humanos y fue creada en 1937. Como continuadores de una tradición en defensa de las libertades publicas y las garantías constitucionales tal cual reza el Art. 2 de nuestra institución tenemos por objeto: “..defensa, promoción y educación para los derechos humanos. A tal fin velará por la plena vigencia de las instituciones republicanas, promoverá la renovación y mejoramiento de la legislación vinculada con su temática, …”.

El objeto de esta presentación es requerir la intervención urgente del Sr. Relator Especial para que ponga fin a las vulneraciones padecidas y evite que se produzca un daño irreparable a la independencia judicial y el Estado de Derecho en nuestro país.

Para cualquier contacto en relación con esta presentación, tenga a bien dirigirse a los siguientes correos electrónico: prensadelaligaporlosddhh@gmail.com, ebarcesat@yahoo.com

I. Resumen ejecutivo

Tal como detallaremos en esta presentación, en los últimos dos años el Poder Ejecutivo de Argentina ha desplegado una intensa campaña de presión y hostigamiento para forzar la destitución de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien asumió la función en agosto de 2012 y goza —por mandato constitucional— de independencia y estabilidad en su cargo.

En tal sentido el artículo 120 de la Constitución Nacional —en consonancia con los arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— define al Ministerio Público como un órgano extra poder con autonomía e independencia, en tanto que la ley orgánica establece que el/la Procurador/a General se nombra con acuerdo de dos tercios del Senado y se remueve, como los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por el procedimiento de juicio político que exige un proceso de acreditación de causales específicas, la acusación de la Cámara de Diputados, y una decisión alcanzada con la mayoría agravada del Senado.

Debido a que el Gobierno Nacional electo en 2015 no cuenta con mayoría en las cámaras parlamentarias ha buscado caminos oblicuos para lograr el apartamiento de la actual Procuradora General.

Así, junto a otros sectores aliados, ha impulsado diferentes estrategias para remover a la titular del Ministerio Público Fiscal por una vía contraria a la que establecen la Constitución Nacional y la ley orgánica, afectando gravemente la autonomía del organismo, su normal funcionamiento, y en definitiva la independencia judicial en nuestro país.

En efecto, desde que asumió el nuevo Presidente de la República —e incluso, durante la campaña electoral— presionó duramente a la Procuradora para que renuncie y exploró diversos mecanismos irregulares para alcanzar su expulsión —que incluyeron campañas mediáticas de desprestigio, limitación de la autarquía financiera y recorte presupuestario del organismo, proliferación de causas judiciales, intentos de reforma de la ley orgánica, amenazas de dictar decretos de destitución, etcétera—. Las reformas legislativas y el procedimiento de juicio político fracasaron por ser inconstitucionales las primeras, inexistencia de las causales objetivas que habilitan el segundo, y carecer el oficialismo de las mayorías parlamentarias necesarias para lograr ambos.

En numerosas declaraciones públicas el propio Presidente y funcionarios del Gobierno expresaron la voluntad de cambiar a la Procuradora General, a quien vincularon con el gobierno saliente y acusaron de investigar a los funcionarios en ejercicio y empresarios cercanos por causas de corrupción.

Resulta por demás llamativo que recientemente el Poder Ejecutivo se haya allanado a una demanda de invalidez del mecanismo de remoción por juicio político, que había sido interpuesta por organizaciones no gubernamentales afines, y haya logrado un fallo de primera instancia que declara la inconstitucionalidad del mecanismo de destitución por juicio político previsto en la ley. La decisión es concomitante con un auto de procesamiento por un delito inexistente y un embargo millonario dictados por un juez federal en una causa en que la se investiga la compra de un edificio de la Procuración General. Es evidente, además, la presión que el Gobierno Nacional ejerce sobre los jueces que intervienen en estas causas.

Por ello, entendemos que estas acciones judiciales integran las estrategias políticas dirigidas a constituir un escenario favorable a la expulsión o bien la suspensión de la Procuradora por una vía irregular, con el objetivo de tomar el control político de la institución y colocar una persona cercana al actual Gobierno Nacional y al partido oficialista.

La situación que describiremos, en consecuencia, afecta a la Procuradora General, a cada uno de los/as fiscales que integran el organismo y, en definitiva a la sociedad en su conjunto; y reviste tal gravedad que resulta imperativa la urgente intervención de la Relatoría Especial, mediante el mecanismo de comunicaciones al Estado argentino y a través de una visita oficial al país .

II. La autonomía del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina

A fin de poder explicar la delicada situación institucional que atraviesa nuestro país en materia de independencia judicial, es importante que el Sr. Relator advierta que el Ministerio Público, que comprende el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, fue reconocido por la Constitución Nacional, a partir de su reforma en el año 1994, como un órgano independiente y autónomo del sistema de administración de justicia, integrante del conjunto de los poderes del Estado .

Al respecto, el constituyente ha dotado al Ministerio Público de independencia y autonomía funcional, de modo que se trata de una autoridad federal que no depende de ninguno de los otros poderes del Estado. Por mandato constitucional cuenta con autarquía financiera y cada uno de sus integrantes goza de inmunidad funcional.

El Ministerio Público se inscribe así en el sistema republicano adoptado por nuestro país (artículo 1 de la Constitución Nacional), que se basa en el modelo de separación de poderes y en el control recíproco entre ellos, conocido como el “sistema de frenos y contrapesos”. Para que la distribución de las funciones del Estado sea efectiva, es necesario que ninguno de los poderes avasalle a los restantes y que ninguno quede sometido a los demás. Es por eso que nuestra Constitución Nacional dota a los poderes de gobierno de los medios necesarios para resistir las invasiones de las otras ramas de gobierno.

En el caso del Ministerio Público, el Congreso de la Nación —órgano que representa la soberanía popular por excelencia—, ejerce diferentes tipos de controles. Por un lado, participa en el proceso de designación de sus titulares, en tanto se exigen mayorías agravadas del Senado de la Nación para dar acuerdo a los/as candidatos/as escogidos por el Poder Ejecutivo . Esa elección por parte de los poderes democráticos es precedida por un procedimiento reglado por los decretos nº 222/2003 y 588/2003 para asegurar la participación ciudadana y la transparencia en la nominación de los más altos miembros de la administración del servicio de justicia: los jueces de la Corte Suprema, el Defensor General de la Nación y el Procurador General de la Nación.

De este modo, la designación para ocupar el cargo de Procurador/a General de la Nación es el resultado del cumplimiento de un proceso democrático y participativo. Ello implica que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación —con una mayoría agravada— y la ciudadanía le confiaron a la doctora Gils Carbó la responsabilidad institucional de ser la jefa del Ministerio Público Fiscal; de ejercer la acción penal y fijar la política criminal y de persecución penal; de tener a su cargo el gobierno, la administración general y financiera del organismo; de intervenir en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de cumplir otras funciones esenciales como la elevación de ternas de candidatos/as a magistrados de este organismo al Poder Ejecutivo, el ejercicio de facultades disciplinarias y la promoción del enjuiciamiento de magistrados/as de este organismo (art. 120, Constitución Nacional; arts. 21 y 33, ley nº 24.946; y arts. 11 y 12, de la ley nº 27.148).

Al mismo tiempo, el Congreso de la Nación —por mandato de las leyes orgánicas— supervisa el funcionamiento del Ministerio Público mediante una Comisión Bicameral (art. 6, ley nº 27.148). Finalmente, el Parlamento es el que puede destituir a sus titulares mediante la herramienta del juicio político . En tal sentido, en tanto el artículo 120 de la Constitución Nacional consagra la independencia y la autonomía del Ministerio Público, los legisladores han entendido desde la reforma constitucional de 1994 que el juicio político es el único mecanismo de destitución que puede asegurar tales atributos; y que la remoción no podría depender de la sola voluntad del Presidente de la Nación.

Como señalaremos al describir diferentes acontecimientos, todas estas garantías de autonomía del Ministerio Público han sido puestas en peligro en los últimos dos años, con miras a forzar la renuncia de la Procuradora General que había sido designada en 2012. En efecto, desde octubre de 2015, y ante la férrea defensa de la Procuradora a la independencia del Ministerio Público y a las funciones constitucionales y legales conferidas al organismo, se está atravesando una delicada situación institucional que vulnera los derechos humanos de la Procuradora, los integrantes del Ministerio Público, y, en definitiva, de toda la sociedad argentina.

III. Los hechos: un proceso de presión y hostigamiento para forzar la salida del cargo de la Procuradora General de la Nación que se ha agravado recientemente

Desde el mes de octubre de 2015, y con un fuerte recrudecimiento en las últimas semanas, se ha procurado materializar en nuestro país una irreparable afectación a la independencia del Ministerio Público Fiscal. Esta preocupante situación comenzó poco antes de la asunción del actual gobierno, se reafirmó a partir del 10 de diciembre de 2015, fecha en que efectivamente asumió el señor Mauricio Macri como Presidente de la Nación, y se ha agravado con evidencia en las últimas semanas.

El objetivo, reconocido de modo expreso por el Gobierno Nacional, consiste en remover a la Procuradora General de la Nación, cuyo mandato no se encuentra finalizado, y reemplazarla por otro funcionario de su confianza .

a. La permanente campaña de desprestigio y de presión contra la Procuradora General de la Nación

El plan para desplazar a la Procuradora General comenzó con una activa estrategia de hostigamiento, amedrentamiento y estigmatización hacia su persona y su desempeño, así como iniciativas tendientes a reducir las atribuciones que legal y constitucionalmente le corresponden. Para ello, en primer lugar, el gobierno nacional desplegó —incluso durante la campaña electoral— una estrategia de comunicación, en la que procuró identificar a la Procuradora General con el gobierno saliente, y asimilar en su discurso al Ministerio Público Fiscal con otros organismos que no tenían autonomía funcional o que dependían de la Administración. Esa campaña no apuntó solamente a obtener la renuncia de la Procuradora General, sino también a degradar y restar jerarquía y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal en su conjunto.

Fue el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien encabezó esta campaña, con declaraciones en medios televisivos, radiales y gráficos permanentes, que desconocen no sólo la autonomía del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo, sino además que la Procuradora al ser designada recibió el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, nunca estuvo afiliada a ningún partido político y que a lo largo de su extensa carrera judicial varias veces sostuvo posiciones contrarias al gobierno anterior.

Esta fuerte campaña de desprestigio y presión para apartar a la Procuradora General se mantuvo intacta hasta la actualidad, sobre todo ante cada causa penal que los fiscales impulsaron para investigar supuestas irregularidades de funcionarios del actual gobierno nacional. Además, como veremos, implica una fuerte presión sobre los jueces que intervienen en las causas que involucran a la Procuradora. De hecho, algunos referentes del oficialismo en los últimos días han sostenido que la Procuradora debe ir presa.

b. La restricción económica del Ministerio Público Fiscal

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno nacional, fue la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nº 257/15, el 29 de diciembre de 2015, por el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal. Ese decreto tuvo como fin debilitar económicamente el organismo, limitar sus competencias constitucionales —estatuido como un poder público independiente y autónomo en la estructura del Estado Nacional—, y sujetarlo al control forzado del Poder Ejecutivo.

Mediante el DNU nº 257/15, además, como veremos, el Poder Ejecutivo suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación aprobado unos meses antes. En efecto, el artículo 2 del decreto nº 257/2015 derogó el artículo 39 de la ley n° 27.148 , que regulaba la autarquía financiera del Ministerio Público y definía un sistema claro de integración de partidas presupuestarias y transferencia de recursos. La irregular derogación de la autarquía financiera condicionó los recursos del Ministerio Público Fiscal a un futuro plan de asignación que se pondría en marcha luego de implementado el nuevo Código Procesal Penal —hecho que hasta la fecha no ha ocurrido— mediante la intervención de una comisión técnica intersectorial con importante influencia del Poder Ejecutivo .

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal había constituido un más que saludable avance institucional al concretar, en el plano legal, la garantía funcional de autarquía financiera definida en la Constitución Nacional como vía para asegurar la actuación independiente y autónoma de los órganos mencionados. Establecía pautas objetivas, pisos mínimos legales, y un sistema automático de transferencias, que permitieron adecuar el sistema a estándares del derecho internacional de los derechos humanos que prescriben la obligatoriedad de contar con recursos estables y suficientes para poder cumplir en forma independiente y adecuada sus funciones. Los organismos de protección especializados han precisado, incluso, que el presupuesto asignado debe ser un porcentaje fijo del Producto Bruto Interno (PBI) en el marco normativo, que rija aún en contextos de restricciones económicas .

Pero además de limitar la autarquía financiera, el DNU nº 257/15 restringió desproporcionalmente el presupuesto del Ministerio Público Fiscal pues eliminó la partida presupuestaria de 1.000.000.000 de pesos prevista en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 (artículo 67, segundo párrafo, ley nº 27.198) para el Ministerio Público Fiscal (artículo 7, decreto nº 257/2015).

Este importante recorte financiero significa una afectación concreta a la independencia del Ministerio Público Fiscal, que no solo perdió capacidad de gestión como consecuencia de la disminución de recursos económicos, sino que además permanece sujeto a decisiones, en materia financiera, del Poder Ejecutivo Nacional.

c. La suspensión del nuevo Código Procesal acusatorio

A su vez, como expresamos, el decreto nº 257/15 del Poder Ejecutivo suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación aprobado unos meses antes por la ley nº 27.063 , bajo el argumento de que no estaban dadas las condiciones para su puesta en marcha .

El mismo decreto también derogó todos los capítulos que se introdujeron en las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa referidos a la implementación del nuevo Código procesal. Además, derogó el anexo de la ley nº 27.063 que creaba 1700 cargos de fiscales, defensores, funcionarios y empleados judiciales para hacer frente a la reforma procesal.

Es importante que el Relator Especial advierta que desde el Poder ejecutivo Nacional se justificó la suspensión de la entrada en vigor del nuevo modelo procesal penal, en la consideración del “exorbitante” poder que el sistema adversarial le otorgaría al Ministerio Público y en particular, a la Procuradora General de la Nación .

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que el sistema acusatorio solo podría implementarse “si se democratiza el Ministerio Público Fiscal” . En otras palabras, el Poder Ejecutivo condicionó la vigencia de la nueva ley a la remoción de la Procuradora General.

Este modo de justificar la continuidad del inaceptable retraso de las normas procesales que rigen la justicia federal constituye otro factor de presión —con características extorsivas— sobre la titular del Ministerio Público Fiscal, que desde que asumió fue una férrea activista por la reforma procesal en nuestro país.

d. Los infructuosos intentos de juicio político

Frente a la continuidad de la Procuradora General en su cargo, se presentaron ante el Parlamento diversos pedidos de juicio político en su contra. Estas presentaciones fueron formuladas por distintos actores vinculados con el Poder Ejecutivo Nacional, como la diputada oficialista Elisa Carrió , las ONG “Será Justicia” y “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” —integradas por funcionarios del gobierno— , y el abogado Ricardo Monner Sanz . No obstante, tampoco estas iniciativas contaron con apoyo legislativo, por inexistencia de las causales que lo habilitan.

Es importante que el Sr. Relator advierta muchas de estas denuncias de juicio político repiten idénticas presentaciones que se habían realizado unos años antes y que fueron desestimadas por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Al respecto, como ya adelantamos, justamente para garantizar la autonomía del Ministerio Público, el legislador desde 1998 contempló que la remoción del/la Procurador/a y de los/as fiscales estaría revestida de las máximas garantías. En el caso de los fiscales, su remoción se podría producir mediante un jury a cargo de un Tribunal de Enjuiciamiento compuesto por representantes de fiscales, del poder ejecutivo y del Senado. En el caso del/la Procurador/a, se utilizaría el mecanismo del juicio político contemplado en la Constitución Nacional por los artículos 53, 59 y 60, y que exige mayorías agravadas para la acusación y la destitución.

En tal sentido, la inexistencia de los presupuestos que habilitarían un juicio político se suman al hecho de que el gobierno nacional carece de la cantidad de votos que la Constitución y la ley exigen para poder remover a la Procuradora General de la Nación —dado que su fuerza política en el Congreso Nacional constituye minoría—; debido a ambas razones los pedidos de juicio político se vieron frustrados en la instancia parlamentaria.

Sin embargo, lejos de aceptar democráticamente esa circunstancia, el gobierno nacional continuó empeñado en subyugar a la representante del Ministerio Público Fiscal. A ese fin se han ensayado vías alternativas capaces de burlar el único mecanismo de remoción previsto legalmente: el juicio político.

e. El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal

Como a través de la campaña de hostigamiento y presión, de la restricción presupuestaria del Ministerio Público Fiscal y del inicio de pedidos de juicio político no se logró que la Procuradora General de la Nación deje su cargo, en abril de 2016 el Poder Ejecutivo de la Nación propuso de manera inconsulta una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal .

Ese proyecto, que tenía como principal objetivo lograr la salida del cargo de la Procuradora General —en lugar de fortalecer al Ministerio Público Fiscal—, establecía un plazo para el mandato del/la Procurador/a General de la Nación —históricamente vitalicio en nuestro país, al igual que los cargos de los Ministros de la Corte Suprema, los jueces, la Defensora General, los defensores públicos, y el resto de los fiscales— y suprimía su sistema de remoción por juicio político. Ese proyecto también modificaba sustancialmente la estructura del Ministerio Público Fiscal, socavando su autonomía e independencia. En efecto, se proponía la creación de dos figuras: los subprocuradores generales (cuatro) y el Consejo General del Ministerio Público —integrado a su vez, por los cuatro subprocuradores que representaban el 50% de la voluntad de ese consejo—.

En particular, los subprocuradores absorberían buena parte de las potestades del Procurador General de la Nación, a pesar de estar sujetos a un régimen que no garantizaba su independencia y autonomía, en tanto los mecanismos de designación y remoción eran permeables a la voluntad política. Su designación sería propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada con mayoría simple de los miembros presentes del Senado. No se exigía que acrediten una trayectoria como funcionarios judiciales ni magistrados, ni debían someterse a las exigencias previstas en el decreto nº 588/2003, aplicable para el nombramiento de los/as fiscales y del/la Procurador/a General. Por último, podrían ser removidos, ante la mera acusación del Poder Ejecutivo o de la mayoría simple de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, por decisión de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Este proyecto de reforma legal recibió fuertes críticas jurídicas y políticas y debió ser dejado de lado en medio de un escándalo importante . Las críticas al proyecto se centraron en que las modificaciones pretendidas eran abiertamente inconstitucionales .

Es importante destacar que en los últimos días comenzó a circular nuevamente la información de que el Poder Ejecutivo Nacional volvería a presentar un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con miras a modificar el sistema de destitución de la Procuradora General y acortar su mandato .

f. Los intentos de remover o suspender a la Procuradora por decreto

Una de las alternativas que impulsó el Poder Ejecutivo para burlar el único mecanismo de remoción previsto legalmente, el juicio político, fue el intento de remover a la Procuradora General por medio de un decreto presidencial . Este mecanismo ha resultado expresamente repudiado por diversos juristas, intelectuales, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, debido a no constituir un mecanismo de remoción previsto legalmente .

Pese a las calificadas voces que rechazaron este mecanismo de remoción, inconstitucional e ilegal, el dictado de un decreto para remover a la Procuradora General ha vuelto a ser considerado en los últimos días .

La remoción o suspensión de la titular del Ministerio Público mediante un simple decreto presidencial afectaría a toda la sociedad y su sola consideración demanda la intervención urgente del Relator Especial.

g. El hostigamiento judicial

Como parte del plan de hostigamiento a la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, y con miras a obtener el apartamiento de la Procuradora General de su cargo, a lo largo de los últimos años se impulsaron, con el aval y la aquiescencia del Poder Ejecutivo Nacional, una gran cantidad de acciones judiciales que buscaron deslegitimar y obstaculizar la gestión de la Procuradora General de la Nación al frente del Ministerio Público Fiscal.

Esta estrategia consistió en la presentación de un sinnúmero de denuncias penales contra la Procuradora y de acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo federal, destinadas a poner en duda la legalidad de actos de gobierno propios de su función, entre ellos, el mecanismo de selección de magistrados y magistradas , los traslados de fiscales, el régimen de subrogancias y la designación de fiscales ad hoc. Estos planteos, por un lado, perseguían paralizar la gestión del Ministerio Público, pero además eran base para nuevas denuncias penales y nuevos pedidos de juicio político, todo ello tendiente a lograr la finalidad de remover a la Procuradora General.

Es importante destacar que las denuncias penales fueron un constante modo de presión sobre la Procuradora General desde poco tiempo que asumiera su cargo al frente del Ministerio Público Fiscal. Además de la causa penal iniciada contra su hija —a la que nos referiremos más adelante—, Gils Carbó recibió en estos años nueve denuncias penales que, si bien no registraron avances ni acusaciones sólidas, persisten formalmente en trámite lo que genera una evidente coacción contra ella.

i) El procesamiento de la Procuradora por un delito inexistente

Ante el fracaso de otras estrategias, el Gobierno Nacional pretende obtener pronunciamientos judiciales desfavorables a la Procuradora General a fin de conseguir finalmente su dimisión, o bien deslegitimarla y así instalar un escenario propicio para removerla por medios alternativos al juicio político, único mecanismo previsto legalmente.

En efecto, aunque la mayoría de las denuncias penales presentadas por ONG y funcionarios afines al gobierno nacional fueron desestimadas por inconsistentes a poco de su presentación, luego de dos años de infructuosos esfuerzos, y complicidad judicial mediante, la Procuradora General de la Nación fue imputada y procesada por un juez penal en octubre de 2017, por el delito de fraude a la administración pública y se dispuso un millonario embargo sobre sus bienes personales, que resulta, por su excesivo monto, de imposible cumplimiento.

Es importante que el Sr. Relator advierta que se trata de una causa penal direccionada a disuadir a la Procuradora General de abandonar su cargo, pues no hay ningún elemento probatorio que incrimine a la Procuradora en delito alguno.

La causa penal se inició a partir de una denuncia anónima, que involucraba a la Procuradora en supuestas irregularidades cometidas en la compra de un edificio destinado a la sede de la Procuración. Esa denuncia anónima sostenía que en la compra del edificio había habido un perjuicio económico para las arcas públicas y un beneficio económico en el patrimonio de la Procuradora, y alegaba que esa operación se había realizado con participación del ex esposo de la Procuradora. Claramente se trataba de una denuncia falsa y, como no había elemento alguno para sostenerla, al poco tiempo la investigación comenzó a girar para otras hipótesis que pudieran justificar la presión.

Hasta el momento, lo que sí se ha demostrado es que no existió ningún perjuicio económico para el Estado en la compra de ese inmueble, pues se cumplieron todos los procedimientos licitatorios regulares y el precio de la operación fue incluso inferior al fijado por los organismos del Estado encargados de hacer las tasaciones. También se ha comprobado que no hubo ningún tipo de enriquecimiento irregular de la Procuradora General. Quedó acreditado además en la causa que la Procuración no ha pagado ninguna comisión por la compra y que fueron los vendedores del edificio los que celebraron un acuerdo con un intermediario ajeno a la Procuración, que resultó estar relacionado con un empleado del Ministerio Público. Como se advierte, atribuirle a la titular del organismo responsabilidad penal por supuestas irregularidades cometidas por un empleado, absolutamente desconocidas por la Procuración General, no resiste el mínimo standard técnico para una imputación penal y sólo se explica como una grosera maniobra para deslegitimar a la Procuradora General.

Por lo demás, resulta llamativo que antes de que exista el pronunciamiento judicial, diferentes medios de prensa preanunciaban con absoluta seguridad que tras el llamado a indagatoria, el juez dictaría el auto de procesamiento contra la Procuradora . Así ocurrió.

Esta burda circunstancia deja en claro el vínculo entre la imputación penal y la extorsión política para impedir su continuidad en el cargo y violentar groseramente la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Por lo demás, es evidente la presión que se ejerce desde el Gobierno sobre los jueces de las causas que involucran a la Procuradora y la feroz campaña de desprestigio que impulsa el oficialismo en relación con estas causas. A modo de ejemplo, una de las principales referentes del oficialismo, la diputada nacional Elisa Carrió, recientemente declaró en un canal televisivo “Ya fue Gils Carbó, también va presa” .

ii) El intento de anulación judicial del mecanismo de juicio político

Otra de las recientes maniobras utilizadas por el Gobierno Nacional para lograr el apartamiento de la Procuradora General de su cargo fue el inicio de una acción de inconstitucionalidad ante el fuero contencioso administrativo federal contra la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. La acción judicial presentada por dos ONG conformadas por abogados funcionarios del gobierno —las mismas que ya habían presentado otras acciones judiciales y solicitado el juicio político de la Procuradora—, cuestionaba la norma de la Ley Orgánica que dispone, desde 1998, que el modo de remoción del/la Procurador/a General de la Nación es el juicio político.

Es preciso que el Relator Especial advierta que aunque el Poder Ejecutivo actuó en la causa como “demandado”, en lugar de defender la legitimidad de una ley del Congreso, decidió allanarse a la demanda, bajo el argumento de que el gobierno había presentado un proyecto de ley con la misma idea.

Por lo demás, aunque la acción implicaba un claro avasallamiento de la autonomía del Ministerio Público, este organismo no fue tenido como parte por el juez de la causa, de modo que no tuvo posibilidad de defensa en juicio ni derecho al debido proceso judicial. Por el contrario, el juez sí consideró afectada a “título personal” a la Procuradora General, como si se tratara de una acción dirigida contra ella y no a invalidar una ley general.

El juzgado interviniente, asimismo, reconoció legitimación a dos organizaciones de abogados que no indicaron qué perjuicio directo le causaba el procedimiento de remoción del Procurador General por juicio político; pero le negó legitimación a otras instituciones que representan intereses profesionales que pretendieron presentarse en la causa para expresar intereses opuestos a los de las dos actoras.

Mediante ese artilugio, las actoras —en abierta connivencia con el gobierno nacional y ante la evidente falta de imparcialidad del juzgado interviniente—, lograron una sentencia favorable a su planteo, que afecta en forma principal y directa a la autonomía del Ministerio Público, que llamativamente ha sido excluido del proceso judicial. El fraude procesal es indiscutible, y tiene como único objetivo derribar las garantías de inamovilidad de la Procuradora General afectando así la independencia judicial.

A la fecha, la decisión del juzgado contencioso administrativo federal no se encuentra firme y fue recurrida por el fiscal de la causa ante la Cámara de Apelaciones del fuero.

h. Las amenazas y hostigamientos hacia la familia de la Procuradora General

Otra de las circunstancias destinadas a lograr el apartamiento de la Procuradora General de la Nación de su cargo, fueron las numerosas amenazas personales recibidas tanto por la Procuradora General como por sus hijas.

A modo de ejemplo, un medio de circulación masiva publicó el número de teléfono móvil de una de sus hijas, lo que motivó una proliferación de insultos y amenazas de suma violencia . Pese a la grave situación, ninguna autoridad del gobierno nacional tomó intervención ni expresó rechazo a las amenazas padecidas, como así tampoco acercaron muestras de solidaridad hacia la Procuradora y su joven hija.

Otro de los hechos de hostigamiento padecidos por la familia de la Procuradora General fue una denuncia penal, nada menos que por el delito de “asociación ilícita”, contra otra de sus hijas. Es llamativo que la imputación penal se haya basado exclusivamente en las publicaciones de contenido jurídico, con críticas a fallos judiciales en un portal web, denominado “Mercado y Transparencia” . A la fecha, la causa judicial por un delito que no permite la excarcelación, que se inició en el año 2013, se mantiene abierta.

IV. El mensaje de disciplinamiento hacia todos/as los/as fiscales del Ministerio Público Fiscal

Tal como quedó expuesto, la vulneración a la independencia del Ministerio Público Fiscal argentino ha tomado un nivel de gravedad inusitado en nuestro país. Esta agresiva persecución mediática, política y más recientemente judicial contra la Procuradora General constituye una seria afectación no solo sobre sus funciones, sino respecto del desempeño de todos los/as fiscales que integran este organismo, en tanto las características del hostigamiento contra la Procuradora General se instituyen como un preocupante factor de disciplinamiento frente al Poder Ejecutivo Nacional.

Así lo han reflejado recientes notas periodísticas que amenazan incluso con efectuar “una limpieza” de fiscales que pertenecen al Ministerio Público Fiscal . Para más, en uno de sus últimos actos públicos, el Presidente de la Nación utilizó expresiones amenazantes tales como “van a ir todos presos”, refiriéndose a miembros de la justicia, el sindicalismo, la política y el empresariado .

V. Procedencia de la comunicación solicitada

A lo largo de esta presentación queda en claro que existe en Argentina un peligro real e inminente de afectación a la independencia judicial y de vulneración de la autonomía del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Los hechos reseñados demuestran una sostenida y agresiva estrategia por parte del Poder Ejecutivo Nacional, junto a otros sectores afines, por remover a la Procuradora General de la Nación vulnerando su estabilidad en el cargo y así la autonomía del Ministerio Público, que incluso ha recrudecido en las últimas semanas.

En este contexto, no cabe sino concluir que las circunstancias relatadas configuran un escenario de extrema gravedad que amerita la urgente intervención de esta Relatoría Especial.

Es indudable que la afectación de la autonomía del Ministerio Público implica una severa restricción a las funciones que este organismo ejerce en materia de protección de los derechos humanos, acceso a la justicia y defensa de los intereses generales de la sociedad. Al respecto, la propia resolución de creación de esta Relatoría Especial (Resolución 1994/41), reconoce que los atentados a la independencia de los magistrados encargados de impartir justicia afectan de manera directa a los justiciables, en función de la “relación que existe entre el menoscabo de las garantías del poder judicial y de la abogacía y la intensidad y frecuencia de las violaciones de los derechos humanos”. Ello, por cuanto “la existencia de un poder judicial independiente e imparcial y de abogados independientes es condición previa esencial para proteger los derechos humanos y garantizar que no haya discriminación en la administración de justicia…”.

Por lo demás, el derecho internacional de los derechos humanos se ha referido a la necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público Fiscal respecto del Poder Ejecutivo, a efectos de asegurar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva. Dicha autonomía exige que la naturaleza y el alcance de los poderes del gobierno con respecto al Ministerio Público se establezcan en forma precisa por ley, y que aquél ejerza sus competencias de una manera transparente, de conformidad con los tratados internacionales, la legislación nacional y los principios generales del derecho .

A su vez, esta Relatoría Especial en reiteradas oportunidades ha señalado que “Los Estados deben respetar y proteger la independencia de los magistrados, fiscales y abogados a diferentes niveles y de modos diversos, observando los mecanismos apropiados de selección, nombramiento, promoción, traslado y disciplina de magistrados y fiscales, en consonancia con las reglas y normas internacionales pertinentes. También deben introducir mecanismos para proteger a los magistrados, fiscales y abogados contra toda presión, injerencia, intimidación o agresión, así como velar por su seguridad” . Así como ha expresado que “… Un discurso oficial hostil a la independencia de los magistrados, abogados o fiscales, aunque no vaya seguido de acciones concretas, contribuye a deslegitimizar la judicatura y a socavar el principal mecanismo de que disponen las sociedades democráticas para resolver los conflictos de manera pacífica y proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos” .

Finalmente es preciso resaltar que, tal como ha señalado recientemente el Consejo de Derechos Humanos, los Estados deben garantizar la independencia de jueces y abogados adoptando medidas efectivas para que puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ningún tipo de injerencia, acoso, amenazas o intimidación; y entre otras exhortaciones, destacó que la permanencia en el cargo de los magistrados por los periodos establecidos, su independencia y su seguridad deben estar debidamente garantizadas por la ley, y que la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia judicial. Asimismo señaló el Consejo que los Estados están obligados a velar por el desempeño independiente de los fiscales .

En virtud de la gravedad de la situación planteada, la importancia que reviste la garantía de la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público para el respeto del conjunto de los derechos humanos, y teniendo en cuenta el papel fundamental que pueden y deben desempeñar los órganos de protección internacionales, es que instamos al señor Relator Especial a que considere realizar una comunicación al Estado argentino que permita rever su preocupante actitud contra la Procuradora General y los/as fiscales; y que realice una visita al país para relevar la situación de la independencia judicial y especialmente la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

VI. Prueba

A los efectos de ilustrar al Relator Especial sobre lo relatado, ofrecemos como prueba:

1) Anexo I: Compilado de notas periodísticas destinadas a hostigar, amedrentar y estigmatizar a la Procuradora General.

2) Anexo II: Presentación efectuada por “Será Justicia” destinada a cuestionar el sistema de concursos, así como la decisión judicial adoptada y el nuevo reglamento de Selección de Magistrados.

3) Anexo III: Compilado de manifestaciones de repudio a la remoción de la Procuradora General por medio de un decreto.

4) Anexo IV: Auto de procesamiento dictado contra la Procuradora General, por parte del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 de fecha12 de octubre de 2017 y el recurso de apelación presentado por la defensa de la Procuradora.

Anexo V: Demandas planteadas por “Será Justicia” y el “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” contra la constitucionalidad del juicio político como modo legal de remoción; contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo Nacional; planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Procuradora General de la Nación; resolución que decide no tener como parte al Ministerio Público Fiscal; y sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 de fecha 20 de octubre de 2017.

Al tiempo de elaborarse esta presentación, tomó estado público la renuncia efectuada por la Dra. Alejandra Gils Carbó al cargo de Procuradora General de la Nación, renuncia que producirá efectos a partir del 30 de diciembre de 2017. Más allá de lamentar el alejamiento forzado de una funcionaria que honró el cargo, esta presentación tiene por objeto la defensa de la institucionalidad del Ministerio Público Fiscal, y debe entenderse que la renuncia de su actual titular es consecuencia directa de las presiones y amenazas que el actual Gobierno Nacional ha ejercitado sobre la persona de la Procuradora General y sobre los integrantes de su familia, conforme fuera denunciado públicamente y en sede judicial.-

VII. Petitorio

1) Se efectúe la comunicación solicitada.

2) Se tenga presente la información y pruebas aportadas.

3) Se realice una visita al país para relevar la situación de independencia judicial, y especialmente de vulneración a la autonomía del Ministerio Público aquí detallada.

Sin otro particular, los saludamos con la más distinguida estima y consideración.

