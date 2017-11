Hacia el ochenta aniversario de la Liga, testimonio de Mario Elffman

LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE CUMPLE 80 AÑOS.

Se suele omitir que la LADH es algo más que la pionera: es, en buena medida, la madre de todos los actuales organismos dedicados al soporte, a la divulgación y a la defensa permanente de los derechos humanos.

Solemos hablar, con suma naturalidad, y especialmente en el campo jurídico, de un Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sostenido en una red de tratados internacionales y en sus órganos de interpretación y control; y frecuentemente, esa naturalidad nos hace olvidar o prescindir de la historia de su desarrollo y consolidación, soportada en tantas tribulaciones, en tamañas violaciones y en tantos gigantescos esfuerzos desplegados para ponerles fin, para desplegar solidaridad con las víctimas y para transitar el complejo y riesgoso camino de la memoria y del castigo a los culpables.

Eso lo viví, y lo aprendí, y lo practiqué, y puse mi grano de arena para difundirlo y ampliarlo, en mi largo andar por las tareas de honor que desplegábamos en la Comisión Jurídica de la LADH, a la que me incorporé con el diploma de abogado aún caliente a mediados de 1961, para cumplir a partir de entonces su célebre turno, ese día (y esa noche) en la que abandonábamos cualquier tarea y cualquier actividad para correr a las comisarías o para hacernos cargo de cualquier denuncia o asumir la defensa en cualquier proceso que tuviera origen o causa política o gremial.

La LADH era considerada, críticamente, y como una secuencia del proceso de guerra fría a partir del discurso de Churchill en Fulton, como una entidad colateral o apéndice del Partido Comunista; y es cierto, históricamente, que la mayoría de sus integrantes eran afiliados y militantes de ese partido, como lo era por entonces yo mismo, de esos que tenían como compromiso principal y razón de ser de su actividad profesional en la abogacía, su puesta al servicio de los intereses de la clase obrera y de los luchadores sociales. No obstante, mi primera tarea como abogado de la Liga fue la participación en la defensa y asistencia a los presos del Plan Conintes, en su inmensa mayoría trabajadores peronistas que se acostumbraron a valorar la conducta de esos ‘bolches’ que los visitaban en las cárceles, que los defendían, y que les transmitían cuanta información del mundo exterior aspiraran a obtener.

Esas barreras intangibles eran realimentadas, fuerza es reconocerlo, por nuestras propias actitudes sectarias y dogmáticas, tanto como por el anticomunismo que había penetrado en la sociedad tras la divisoria de aguas en el nacimiento del poder peronista con la mayoría de los trabajadores y de sus nuevas organizaciones sindicales, y luego con su ampliación a las capas medias. Los abogados de la Liga en todo el país no tenían normalmente conductas endogrupales, y menos aún limitadas a la defensa de sus propios compañeros. Ni la tuvieron en los momentos más duros de la represión y las dictaduras, cuando el mero hecho de ejercer la defensa de los perseguidos, los prisioneros, los detenidos desaparecidos y los violentados en sus derechos más esenciales era una suerte de pasaporte a padecer el riesgo del mismo destino de sus defendidos.

La Liga fue perseguida, clausurada en varias oportunidades, presos sus dirigentes, pero los detenidos que eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo durante la vigencia casi constante del estado de sitio, o por la aplicación de los más que arbitrarios edictos policiales, seguían contando con su presencia, con su constancia, con su solidaridad y con sus abogados.

Con aciertos y con errores inevitables en tiempos tan complejos, yo que los viví y sobrevivo a ellos rescato el heroísmo militante de esa Liga y de su comisión jurídica, de esos cuadros que tuvieron a maestros insignias en la defensa como Alberto Pedroncini , David Baigún, Samuel Shmerkin, Eduardo Barcesat; y a tantas víctimas en su seno a partir de ese primer abogado detenido-desaparecido, el 16 de diciembre de 1970, nuestro querido y abnegado compañero Néstor Martins.

Hay una historia que cierta historia oficial tiende a ocultar. Así ocurrió con ciertas tendencias macartistas en el nacimiento de otras entidades importantísimas, como la propia Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras incomprensiones recíprocas. Pero, afortunadamente, constancia, coherencia y tiempo para la comprobación y revalorización de las tareas comunes, han vuelto a colocar a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en paridad concurrente y armónica con esos restantes movimientos, organizaciones y agrupaciones que comparten el núcleo de sus objetivos.

Personalmente, porto el orgullo de haberme desempeñado durante muchos años en su comisión jurídica y haber sido, en parte de ellos, secretario de la misma. Y de haber integrado ese núcleo activista que era caracterizado, y se denominaba a sí mismo y a sus componentes, como los ‘ever ready’, los siempre listos para salir a dar la pelea en cada comisaría, frente a cada acto de represión, en la visita constante a las cárceles, en la acción judicial en la defensa y en los hábeas corpus, aún en las condiciones más hostiles, como las de aquel engendro que fue legítimamente denominado por el pueblo como la cámara del terror.

Cuando se realizaba mi audiencia-entrevista con el Plenario del Consejo Nacional de la Magistratura previa a la elevación de las ternas en virtud de las cuales fui el primer juez nacional de trabajo designado por concurso, un consejero me permitió un acto de lucimiento inesperado, cuando me consultó sobre una sanción que aparecía en mi legajo, impuesta por ese ‘Camarón’, en uno de los primeros procesos allí ventilados en juicio oral. Y eso me permitió explayarme sobre la circunstancia de ejercer allí la defensa en una causa penal siendo tan otra mi especialidad profesional, como abogado de la Liga; y sobre la razón de mi sanción, que no fue otra que la de haber interrumpido el discurso ordinario de una defensa para denunciar ante el tribunal que, accidentalmente, al ser acompañado por personal policial desde el ingreso al edificio de la calle Viamonte al 1100, pude ver a través de una puerta entreabierta como estaban castigando o torturando a un ciudadano. Ese timbre de honor fue, creo, altamente valorado por mis examinadores de entonces. Me interrogo, hoy, sobre lo que sucedería en una situación análoga en estos difíciles tiempos.

Mi saludo a la entidad a la que pertenecí, y a sus ochenta frescos años de vida.

Mario Elffman. CABA, noviembre de 2017-

