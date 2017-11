Presentamos Amicus Curiae por Facundo Jones Huala ante el juzgado federal de Comodoro Rivadavia que tramita su extradición. Exigimos su libertad en razón de persecución política

PRESENTA AMICUS CURIAE

Señor Juez Federal:

GRACIELA ROSENBLUM y JOSÉ SCHULMAN, por la representación de la Liga Argentina por Derechos del Hombre, con domicilio procesal en Av. Corrientes 1758, 2° piso, of. C, y electrónico 20239151419, con el patrocinio letrado de los Dres. Pedro Dinani (Tº 603 – Fº 167 C.S.J.N.) y Ataliva Dinani (Tº 118 – Fº 339 C.S.J.N.), en la causa caratulada: “JONES HUALA, FRANCISCO FACUNDO S/ EXTRADICION” Autos FGR 11466/2017, a V.S. decimos:

I.- OBJETO.-

Que venimos por este acto presentar Amicus Curiae en representación de la Liga Argentina por Derechos del Hombre.

II.- FUNDAMENTOS.-

Nuestra asociación civil es continuadora de la “LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE”, fundada entre otros por los Dres. Mario Bravo, Arturo Frondizi, Carlos Sánchez Viamonte, Rodolfo Araoz Alfaro, dedicada a la defensa, promoción y educación para los Derechos Humanos y fue creada en 1937. Como continuadores de una tradición en defensa de las libertades públicas y las garantías constitucionales tal cual reza el Art. 2 de nuestra institución tenemos por objeto: “..defensa, promoción y educación para los derechos humanos. A tal fin velará por la plena vigencia de las instituciones republicanas, promoverá la renovación y mejoramiento de la legislación vinculada con su temática”.

El Juicio de Extradición de Personas, es un proceso extraordinario en nuestro derecho, pero inexorablemente de Naturaleza Jurídica Criminal. Es la LIBERTAD y las restricciones que la atacan, las que mandan este pensamiento general sobre el instituto y en particular relación con la prisión de la autoridad política, filosófica y espiritual de la comunidad Pu Lof, FRANCISCO FACUNDO JONES HUALA actualmente preso político Mapuche del Estado Nacional en la Unidad Penitenciaria N°14 de la ciudad de Esquel, Chubut, Argentina.

Es inminente la revisión procesal y humana del derecho que se arroga el Estado Argentino con forzada interpretación judicial, al someter a un segundo proceso de extradición a una autoridad Mapuche, que es actualmente la voz política más relevante de un reclamo centenario por derechos ancestrales. Pero fundamentalmente, debemos decirlo, se debe revisar sin más dilaciones la situación y eximir de prisión a Facundo Jones Huala, por mandato de la Ley fundamental de este sistema del Estado de Derecho al que Ud. se debe Sr. Juez, la Constitución Nacional.

Se debe suspender la actitud judicial actual porque la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (ley 24767) enuncia en su artículo 2º que dicha ley se halla comprendida por el principio de “subsidiariedad”, el carácter subsidiario de ella debe ser tenido presente en términos de interpretación del presente conflicto. El artículo 26 de la ley de extradición no autoriza la aplicación de los institutos de exención de prisión y excarcelación durante la tramitación de juicios de ese tipo, con excepción de los casos expresamente previstos en los artículos 29 y 33 de la ley, que no están dentro del supuesto del presente caso. De esta manera, cabe destacar que el mencionado artículo representa un obstáculo a la aplicación del los artículos 316 a 333 del CPPN a las personas requeridas de extradición. De acuerdo con el principio de inocencia que mandata el espíritu y la letra de la normativa constitucional, la excarcelación constituye un derecho que asiste al imputado en virtud de lo prescripto por el artículo 18 de nuestra Carta Magna, así como también por los Tratados Internacionales incorporados al texto constitucional a partir de la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22).

En este, y no otro sentido se han pronunciado mayoritariamente los juzgados federales de nuestro país.

El hecho aquí revisado en carácter reiteratorio por el Poder Judicial Federal Argentino versa en rededor a la posibilidad de extraditar a un Lonko, aun así a un nacional argentino, allí está el punto central de este contradictorio que tiene privado de sus derechos fundamentales a Facundo, desfigurando aún más la ya bastardeada institución del arresto provisorio o su semejante, la prisión preventiva que sostiene a miles de personas, la mayoría jóvenes pobres, en nuestro país en situación de encierro de manera sistemática y sin condena previa o solución judicial coherente y legitima; el Estado Argentino extiende las detenciones de inocentes de manera arbitraria actualmente, sometidos a la lenta y selectiva dinámica del sistema judicial que prima sobre la Libertad y el principio máximo de inocencia.

Consideramos que la Corte Suprema de Justicia Nacional, el 3 de agosto del corriente año (dos días después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la zona del conflicto), al anular el juicio de extradición al que fuera sometido por el Poder Judicial a requerimiento del Estado trasandino en 2014, se ha pronunciado sobre el anormal y reprochable desarrollo del mismo, anulándolo por haber dispuesto agentes del Estado hoy procesados, torturas al testigo Gonzalo Cabrera, determinante para dar con el paradero del hoy encarcelado en cuestión.

La ya planteada naturaleza criminal del extraordinario proceso de extradición, plantea el sustancial elemento de aplicación, el principio rector non bis in idem, siendo el hecho revisado reiteratorio, la posibilidad de extradición, de condenarlo al destierro, sometiendo asimismo a la persecución política más inconcebibles, también por los resultados judiciales que ha tenido el proceso chileno por el que se pretende extraditar a una autoridad de la Nación Mapuche para con los co-imputados.

El interrogante inmediato y lógico es: ¿Si este nuevo y segundo proceso judicial seria nuevamente anulado por la Corte Suprema, por el temerario accionar del Estado o por cualquier otra razón, se volvería a reanudar un tercer juicio, y así sucesivamente? ¿y se volvería a aplicar indefinidamente la institución de la prisión provisoria, sin límites racionales de ley?

Venimos a Platear, que este proceso judicial que persigue a Facundo Francisco Jones Hualas es ilegitimo e ilegal. Hoy es una víctima política del Estado Argentino y del Estado Chileno.

Concurrimos por este medio para aportar elementos de reflexión sobre la situación precaria de legalidad que atrofia la Libertad de Francisco Facundo Jones Huala, pretenso a ser reprimido políticamente por el Estado Chileno, y demandamos a las Autoridades Judiciales Federales, que breguen por el servicio de justicia por el cual aportamos todos los habitantes de este pueblo trabajador argentino.

En cuanto al peligro inminente de la aplicación de la figura de Terrorismo en nuestro país y el continente.

Los medios de comunicación de extensa tirada y alcances subjetivos importantes en nuestro país, vienen generando Editoriales y notas de opinión de influyentes funcionarios de gobierno, bastante peligrosas en torno a la Causa Mapuche y la nefasta figura de Terrorismo.

Sr. Juez, no colabore con la apertura del camino a la recreación del fantasma doctrinario del Enemigo Interno, sabemos quienes hemos participado en los juicios de Lesa Humanidad las consecuencias sociales que ha conllevado esa construcción nefasta. El último genocidio nacional, fue sostenido por este tipo de construcciones y relatos de justificación del accionar represivo; el primero, el que conformó en parte el actual Estado Argentino en aquellos territorios del sur, en la segunda mitad del S. XIX, también se expresó con violencia sobre seres humanos despojados de pólvora como un enemigo peligroso de la causa nacional, robando sus territorios ancestrales y destruyendo su culturas y creencias. Hoy podemos revertir esto, hay instrumentos de Ley que mandatan repensar aquellas acciones en un sentido reparador, bregamos por ante Ud. a la Justicia. “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”(Art 75 inciso 17 Constitución Nacional).

III.- PETITORIO.-

Por lo expuesto solicitamos:

1.- Se nos tenga por presentado el Amicus Curiae, con domicilio real y procesal denunciado.

2.- Se evite la extradición de FRANCISCO FACUNDO JONES HUALA.-

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA

