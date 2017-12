La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la investigación de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Balance y opinión sobre la sentencia dictada el pasado martes 29 de noviembre.

El pasado 29 de noviembre el Tribunal Oral Federal Nº5 de la CABA dictó sentencia en la Causa ESMA III luego de 5 años de juicio oral.

Para la LADH este es el desenlace de un largo proceso de investigación y juzgamiento de los crímenes que se desarrollaron en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1984, que comenzó a pocos menos de un año de iniciada la dictadura, durante el despliegue del momento más cruento del genocidio.

En marzo de 1977, el escritor y militante revolucionario Rodolfo Walsh escribe su Carta a la Junta de Comandantes, en lo que sería la pieza de denuncia por excelencia del Plan de Exterminio en curso. Allí denuncia la desaparición de Floreal Avellaneda y el presunto paso del Negrito por la Esma: “Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles según su autopsia”. En aquel momento, ya investigábamos sobre la ESMA.

En agosto de 1977, nos hicimos cargo de impulsar los recursos de habeas corpus por Inés Ollero, militante comunista desaparecida en julio de ese año. “El expediente iniciado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre empezaba a concentrar pruebas como ningún otro expediente lo hizo durante la dictadura”, expresó la fiscal Mercedes Soiza Reilly en su alegato. El caso también llegó a la Asamblea de la OEA y la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos se pronunció “Existen pruebas suficientes de que la señorita Ollero fue detenida ilegalmente el 19 de julio de 1977 en un operativo realizado por la ESMA”. Además se recomendó a la dictadura que se tomaran las medidas necesarias para establecer el paradero, que se realizara una investigación completa e imparcial para hallar a los culpables para que sean sancionados, y se diera un plazo de 30 días para realizar un informe a la Comisión sobre los avances.

Con el comienzo de las investigaciones en vistas al Juicio a las Juntas, continuaron las investigaciones sobre el accionar de las fuerzas represivas durante la dictadura, su funcionamiento, sus sistematicidad y la comprensión cabal de que el proceso vivido no podía ser calificado de otro modo que no fuera un genocidio contra nuestro pueblo. Así lo sostuvimos en el Juicio a las Juntas a pesar de que el tribunal le impidió a Eduardo Barcesat hacer su alegato oralmente en la audiencia pública. No reconocieron la existencia del genocidio en aquel momento, y a pesar de que a Diciembre de 2016 cuarenta sentencias incorporan de alguna manera la calificación, el TOF 5 en esta oportunidad tampoco lo hace.

Desde 2003, con la reapertura de las causas, hemos sido querellantes en todos los tramos de la Causa ESMA, conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos, y fuimos parte activa durante los cinco años del juicio que acaba de terminar.

Estamos orgullosos de ser parte de todas y todos los que conquistaron los espacios de Memoria, Verdad y Justicia que conseguimos en la dura lucha contra los genocidas y las redes de complicidad que los protegieron todos estos años. Y aún los siguen protegiendo.

Celebramos junto a todas y todos lo conquistado y nos proponemos honrarlo con más luchas y mejores estrategias jurídicas y políticas. Todavía no vencimos el olvido y mucho menos la impunidad.

El tiempo transcurrido sin condena desde los hechos es de por sí una contundente prueba de la impunidad, aquella que se encarga de “perdonar” a los genocidas con el simple paso del tiempo para que mueran con “presunción de inocencia”.

Los cinco años de debate oral, innecesarios y fruto de una estrategia de impunidad “biológica”, han contribuido a ese objetivo. Pasa el tiempo y la cantidad de genocidas libres o en sus casas es enorme. Tanto, que ofende a todas y todos los que nos consideramos sus víctimas.

Este juicio ha logrado condenas importantes, sobre todo los veintinueve condenados a prisión perpetua y la confirmación del carácter sistemático de los “vuelos de la muerte”. Sus resultados deben valorarse en el contexto de un proceso de arrasamiento de las garantías constitucionales, destrucción del Estado de derecho y perpetración de crímenes de Estado. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel en las vísperas de la sentencia no pueden analizarse como hechos desvinculados y su ejecución, defensa de lo actuado por el gobierno nacional que parece contar con garantías de impunidad, deben leerse al mismo tiempo que la sentencia.

La absolución de Juan Alemann, ex secretario de Hacienda del gobierno militar terrorista encabezado por Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, es acaso uno de los puntos críticos de la sentencia: volver a condenar a los marinos y agentes de inteligencia que ya han recibido la condena social inapelable y seguir sosteniendo la impunidad de los empresarios y sus grupos económicos concentrados, todos ellos articulados de un modo cercano y permanente, con los gobiernos de los países imperialistas como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania.

La absolución de Juan Alemann es el botón de muestra de la actitud hipócrita de las derechas internacionales y del gobierno argentino que fingen acompañar este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, mientras tienen como funcionarios y ejecutores de las políticas reaccionarias, de ajuste y represión actuales, herederos y continuadores del Plan de Exterminio.

Se ha condenado a represores por hechos de tormentos agravados a penas de 8, 10, 13 años de prisión, contradiciendo la jurisprudencia sentada en la totalidad de los juicios por el genocidio en cuanto al monto de la pena. Para los jueces estos delitos, cometidos en forma sistemática y reiterada, que ofenden la conciencia universal, resultan equiparables por su pena al robo de ganado mayor agravado que conlleva penas de hasta 10 años. Tal el caso de Magnacco, Alomar, Altamira y Clemens, entre otros.

Asimismo, por cada condena dictada en este juicio, se absolvieron una enorme cantidad de hechos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados violaciones y homicidios, que quedaran impunes de quedar firme la sentencia. En este sentido, y solo por citar algunos, Miguel Garcia Velazco: perpetua pero absuelto por 75 hechos; Magnacco 14 años, absuelto por 14 víctimas; Astiz, perpetua pero absuelto por 50 hechos; sumando en total aproximadamente 2.100 los crímenes contra nuestros compañeros que fueron absueltos.

La sentencia del juicio de la ESMA se dictó el mismo día de la sentencia de la causa CNU, que juzgó el accionar de los grupos paramilitares de origen peronista de derecha que precedieron, prepararon y luego se articularon con el accionar plenamente estatal. En esa sentencia también se condenó a uno de los imputados y se absolvió a otro. Buscan instalar la idea de una “justicia milimétrica”, cuando en realidad evitan discutir sobre la verdad histórica: hubo un Genocidio, fue planificado y al servicio de un proyecto económico de reorganización del capitalismo argentino.

La historia ha mostrado que contraponer la figura de “delito de lesa humanidad” a la aplicación del Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, vigente desde 1948 e incorporado al Derecho interno en 1956, ha resultado un error histórico, no solo en el plano de las disputas por el sentido del pasado, sino jurídicamente.

Se ha favorecido la impunidad de los poderosos: de los poderes económicos que nunca fueron juzgados por no haber sido los ejecutores materiales, de los que han quedado impunes por la prolongación de los procesos o la falta de suficientes pruebas al tener que demostrar caso por caso lo que fue un proceso social de exterminio, o de los que quedan impunes por haber restringido el período reconocido a la dictadura militar desconociendo que el genocidio comenzó mucho antes.

Esa fue y sigue siendo nuestra principal batalla jurídica en estos procesos: el reconocimiento del genocidio perpetrado en nuestro país, mediante la destrucción de una parcialidad del grupo nacional argentino con el objetivo de implantar el modelo de acumulación neoliberal y eliminar toda la historia de organización del movimiento popular.

Sigue y seguirá siendo nuestra batalla, aunque el TOF 5, una vez más, se haya negado a reconocerlo. Vaya también en esta hora nuestro homenaje al Maestro Carlos Sleypoy que bregó siempre por la aplicación de la figura de genocidio y con quien hemos tenido el orgullo de caminar gran parte de este recorrido. Seguiremos ese camino, también como homenaje a Carli y a tantos compañeros con los que compartimos convicciones y luchas; que nos fueron dejando en estos largos años de lucha contra todas las formras de la impunidad.

Luego de las apelaciones de una y otra parte, la sentencia de la causa ESMA terminará en el despacho de la Corte Suprema de Justicia, la misma que viene destruyendo el vínculo entre el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho interno (resolución de febrero de 2017, caso Fontevecchia) y que desde mayo de este año mantiene firme el mecanismo de impunidad basado en el llamado “dos por uno”.

Es precisamente en este año de grandes batallas por la memoria y la defensa de los espacios conquistados que se dicta esta sentencia. Es una batalla mucho más amplia y extendida en la que muchas y muchos seguiremos bregando para que la Memoria sea un aporte efectivo a las luchas de nuestro pueblo por sus derechos, incluido los hoy amenazados derecho a la vida, a la protesta social y a la opinión sin castigo. Porque los 30 mil son parte de nuestra lucha cotidiana y su lucha por el socialismo es la nuestra, los honramos así: con más lucha.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Ochenta años luchando por todos los derechos para todos

La dignidad humana como bandera

