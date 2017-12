LA ALIANZA CAMBIEMOS AVASALLA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Durante lo que va del año, fuerzas policiales o de gendarmería ingresaron a distintas Universidades Nacionales, violando por completo la autonomía que prohíbe su ingreso. Esto se da en el marco del recrudecimiento de la represión a la protesta, el incremento de las y los presos políticos y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

El gobierno de Mauricio Macri no tiene ningún respeto por las conquistas y derechos adquiridos por nuestro pueblo y mientras “festeja” la Reforma Universitaria del 18 proponiendo un proyecto neoliberal de universidad, avasalla la autonomía, uno de los pilares reformistas.

La sucesión de ingresos de las fuerzas policiales y gendarmería a las Universidades públicas comienza, como no podía ser de otro modo por ser el laboratorio represivo del país, en la Universidad Nacional de Jujuy en abril de este año. Sin embargo, se multiplicaron los ingresos: en mayo, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y a la Universidad Nacional de San Juan; en junio, a la Universidad Nacional de Mar del Plata; en octubre a la Universidad Nacional de Rosario; y este último fin de semana, ingresaron a la Universidad Nacional del Comahue.

Esta serie indica claramente un plan gubernamental del PRO y la UCR que procura una suerte de “control absoluto” por medio del despliegue permanente, hostil, intolerante, humillante de cada espacio de la vida social. No solo pretende destruir el derecho al trabajo, a la jubilación, a la vivienda, sino demoler todo atisbo de pensamiento crítico que se produce en las Universidades públicas.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre llama a no naturalizar estas prácticas represivas, que se esconden bajo causas judiciales armadas y a construir en unidad un freno a las políticas del gobierno.

Anuncios