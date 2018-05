LA LIGA junto con demás organizaciones de DDHH envían carta de repudio por la proyección de Documental negacionista en la Feria del Libro

A las autoridades de la Fundación el Libro:

Nos dirigimos a ustedes con preocupación, ya que hemos advertido en la programación de la feria un acto muy llamativo, que tememos que lesione los valores éticos y democráticos que sin duda guían a vuestra institución. Se trata de la proyección del documental Será venganza”, previsto para el día 3 de mayo en la sala Borges. Ya desde su título, es evidente el objetivo de la película de cuestionar y poner en duda la acción de la justicia en los casos vinculados al genocidio vivido en la Argentina durante la dictadura militar iniciada en marzo de 1976. Alertadas por este título tendencioso hemos visto el tráiler de la película mencionada, donde, además de caer en todo tipo de falacias y mentiras, se menciona a los genocidas juzgados, condenados y presos por crímenes de lesa humanidad probados, como “presos políticos”. Consideramos que este film es un claro intento de confundir a los visitantes de la Feria del Libro, institución que, además de ser un faro de la cultura argentina, es una caja de resonancia de los valores plurales y democráticos de nuestro país. No pedimos la censura de la película –estamos en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión- solo alertamos a la Fundación el libro para que no se use vuestro espacio para difundir ideas antidemocráticas utilizando un espacio identificado con la defensa de la democracia.

Los Organismos de Derechos Humanos apoyamos el pronunciamiento de los editores y repudiamos la proyección del “documental Será Venganza” en la actividad programada para el jueves 3 de mayo a las 20 hs en la Sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Asociación Buena Memoria

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz

Comisión por la Memoria Zona Norte

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

