LA LIGA apoya y legitima los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Declaración conjunta

Caracas, 21 de mayo de 2018

Respaldo a la legitimidad de las elecciones en Venezuela.

Lxs abajo firmantes, acompañantes y observadorxs electorales en la República Bolivariana

de Venezuela declaramos que:

● 1- Repudiamos las declaraciones y llamado a tomar acciones de carácter

injerencista y proimperialista por parte del Grupo de Lima tendientes a desestabilizar

el gobierno constitucional venezolano.

● 2- El proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo con motivo de las elecciones

presidenciales transcurrió en el marco de una jornada pacífica y protagónica del

pueblo de Venezuela.

● 3- Pudimos comprobar el cumplimiento estricto de la legislación electoral vigente,

donde se cumplió con la transparencia del proceso, que fue auditado antes, durante

y después por todas las fuerzas participantes.

● 4- Llamamos a todas las fuerzas populares a defender el derecho la

autodeterminación del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro como

presidente.

Ahmad Atta OSPAAAL

Jorge Mazzarovich Partido Comunista de Uruguay.

Diego Domínguez PIT-CNT Uruguay.

José Schullman, Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos.

Ana Muñoz Rueda – Partido Socialista del Perú-Secretaría de Relaciones Internacionales

Aída García Naranjo. Partido Socialista. Lima. Perú

Tany Arístides Valer Lopera. Partido Comunista del Perú. Patria Roja.

Kintto Lucas, ex Vicecanciller de Ecuador y ex embajador de Uruguay para UNASUR

CELAC y ALBA.

Martín Sequeira y Laura Leonardi Partido Comunista de la Argentina.

Andrés Alvarez, Partido Comunista Colombiano.

Juan Marino, Partido Piquetero de Argentina

Jose Cruz Campagnoli Nuevo Encuentro-Argentina

Alcides García Carrazana. Secretario operativo ALBA Movimientos. Cuba

Manuel Bertoldi Patria Grande – Argentina Alba Movimientos

Juan Compres, Diputado Nacional República Dominicana

Frente Amplio por la Democracia FAD de Panamá

FRENADESO de Panamá

Gonzalo Armua- secretario operativo ALBA Movimientos

Carlos Aznarez. Resumen Latinoamericano y Coordinación política ALBA Movimientos

Argentina

Joaquin Pinheiro MST Brasil

Movimiento Político Winaq. Guatemala

URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Carlos Barrientos. CUC Guatemala Coordinación Política ALBA Movimientos

Laura Capote, secretaria operativa ALBA Movimientos. Colombia

Socorro Gomes de Centro Brasileiro de solidariedade aos povos e luta pela Paz

Luiza Lafetá – PCdoB Partido Comunista do Brasil. UJS Unión de Juventudes Socialistas.

Carlos Bedoya, coordinador general de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y

Derechos (Latindadd) – Perú

Carlos Fonseca. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nicaragua.

Vinicio Molina. Sindicato australiano de la construcción, CFMEU

Partido Comunista de Australia, CPA

Jorge Coronado, Comisión Nacional de Enlace /Latindadd – Costa Rica

Jorge González. Panamá. Movimiento Patria. Coordinadora Panameña de Solidaridad con

Venezuela Bolivariana

Fire This Time Movement for Social Justice – Vancouver, Canadá

Gerardo García y Froilán Fulguera Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la

Soberanía de los Pueblos- Bolivia

Berta Joubert-Ceci Partido WorkersWorld- Mundo Obrero. Estados Unidos de América.

Ricardo Cantú. PT de México.

Esteban Silva, Socialismo Allendista. MDP-Frente Amplio de Chile

Basel Salem , Frente Popular Palestina

FSM Federación Sindical Mundial- Bogotá

César Muñoz – ABA Ecuador.

Partido Socialista del Ecuador.

Rafael Méndez. Diputado de república dominicana.

Laurent Perea. Partido Comunista Francés

Felix Ovidio Cubias . Partido libertad y refundación LIBRE D19 de New Orleans Louisiana

EEUU.

Camille Chalmers PAPDA Haití coordinación política alba Movimientos.

Bety Izaguirre Movimiento Comunitario Alfa y Omega.

Prensa Alternativa Perú

Julio Fernández Baraibar, Instituto Independencia, Buenos Aires, Argentina

Alejandro Navarro de Chile.

Anuncios