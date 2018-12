Masacre en el pabellón VII

Expresamos nuestra satisfacción por la resolución judicial de detener a cuatro de los autores de la feroz represión desatada en la Cárcel de Villa Devoto el 14 de marzo de 1978, conocida como la Masacre del Pabellón VII.

UN PEQUEÑO RESÚMEN

Según los testigos y las investigaciones realizadas a pesar de la Justicia, que quiso cerrar la causa en 1979 como “motín-intento de fuga- incendio autoprovodaco”, este hecho comenzó con una discusión entre un recluso y un penitenciario por el horario de apagado de la televisión. Esto desató una ira inusual y una requisa más extrema y violenta de lo habitual en la cual, las fuerzas de seguridad, hicieron retroceder a los reclusos para ser reprimidos con fusiles FAL, Itacas, gases vomitivos, y todo tipo de violencia física. Los presos, encerrados por los cobardes oficiales, cubrieron las rejas de las celdas con colchones para detener el impacto de las balas pero no fue suficiente: estos colchones altamente inflamables se incendiaron, ahogando a los presos que se encontraban al fondo de esta jaula. Claro que no permitieron la evacuación del recinto, y no contentos con la tortura que estaban infringiendo cuando asomaban por las ventanas para tomar aire los recibían desde el exterior con ráfagas de balas que fueron vistas y oídas también por cantidad de vecinos del barrio. Continuaron con la reprimenda y no permitieron el ingreso de bomberos o médicos, sabiendo que adentro el agua estaba cortada y no había extintores. La cárcel de Devoto ardió dos horas en llamas, hasta que el fuego se consumió sólo. Pero la saña de los genocidas no concluyó: ordenaron que los sobrevivientes bajaran de a tres hacia el pabellón de castigo, azotándolos a golpes y produciendo la muerte de al menos otros 10 reclusos que habían sobrevivido a las llamas. Los doblemente sobrevivientes no recibieron ningún tipo de atención médica y estuvieron días confinados en pequeños calabozos con sus cuerpos consumidos por el fuego y golpeados por balas y palos. Como era día de visita, las familias se fueron agolpando en las afueras del penal y frente a los rumores de desastre, las autoridades dispusieron que un agente, detrás de una minúscula ventana, gritara apellidos de internos y la palabra “muerto” u “Hospital”, lo que produjo desmayos y colapsos de todo tipo.

Al menos 64 personas fueron así asesinadas por el Estado.

Nuestra Liga viene colaborando con el CEPOC en la investigación de estos hechos y es parte querellante. Como tal, hemos aportado argumentos para que esa causa sea considerada crimen de Estado de lesa humanidad y por ello imprescriptible. También, para que sea asimilada a los casos de represión por motivos políticos ocurridos durante la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país y que llegó al genocidio contra nuestro pueblo. Gracias al aporte de los organismos, familiares y testigos pudo arribarse a estas detenciones y a la reconstrucción de este oscuro episodio de nuestra historia. La verdad nos da identidad, y nosotros estamos profundamente hermanados con los 64 asesinados ese día, que se suman a la inmensa y aún incierta cifra de víctimas de la última dictadura argentina.

Hoy, 40 años después, comenzamos a ver algo de justicia. Valga esto para que las masacres de presos que se sucedieron y continúan hoy mismo en cárceles y comisarías no queden en la impunidad y el olvido., que sepan sus autores, encubridores y represores –como asimismo quienes trazan las políticas de “mano dura” “gatillo fácil” y “seguridad” estilo Bullrich que tarde o temprano deberán dar explicaciones y pagar por sus crímenes contra los Derechos Humanos. Es nuestro compromiso.

Diciembre de 2018

